Фельдшеры владимирской скорой помощи приняли роды на дому

Фельдшер владимирской станции скорой помощи Елена Малышева в социальных сетях разместила пост, в котором рассказала, как 11 октября вместе с коллегой приняла роды на дому. Что бывает очень редко.

- Мчим на вызов в деревню Раменье, знаем, что у женщины шестые роды, отошли воды. Для начала успокоили роженицу, объяснили, что будем рожать дома, так как ближайший роддом в 40 минутах езды, а малыш вот-вот появится на свет. Пациентка - большая молодец. Во время родов вела себя прекрасно: слушала и делала все, что мы ей говорили, - написала фельдшер.

Врачи воспользовались так называемой «акушерской укладкой»: туда входят стерильные инструменты, а также детское одеяло и пеленки, в которые потом и завернули малыша.

- Все прошло, как по маслу. Перерезали пуповину, малыш громко заплакал. По шкале Апгар 9-10 баллов -это прекрасный показатель. На свет появился замечательный здоровый мальчик. Мы выдохнули. Для работников скорой принять роды - это не обычное дело! С этим мы сталкиваемся очень редко .Многие мои коллеги так ни разу этого и не сделали, хотя работают более 10-15 лет, но в моей практики за 9 лет работы на ССМП это уже 5 или 6 случай домашних родов. Я очень этим горда! - подчеркнула Елена Малышева.