Студентку ВлГУ задержали за экстремистский пост

Владимирские СМИ и анонимные телеграм-каналы сообщают, что владимирскую студентку из ВлГУ задержали представители ФСБ за экстремистский пост в социальных сетях.

Некоторое время назад девушка написала, что в университете планируется нечто подобное произошедшему в Казани. Естественно, что вскоре за ней приехали силовики. Позднее свой поступок она объяснила тем, что хотела провести журналистское расследование и проверить, "как работает ФСБ". У себя в Инстаграме она извинилась за свой поступок.

Как сообщает издание "Томикс", девушка учится на втором курсе кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью. При этом учится хорошо, участвовала в конкурсе "Умницы и умники", где дошла до финала.