В Центральном парке Владимира демонтировали детскую площадку

11 октября владимирцы стали свидетелями демонтажа детской площадки. В социальных сетях нашлись те, кто считает, что комплекс можно было бы не разрушать, а перенести туда, где площадки вообще нет. Однако другие пользователи не согласились. Детской площадке было больше 10 лет, и она была в аварийном состоянии.

«Уважаемые жители! Площадка была демонтирована, так как большинство элементов устарели. Часть конструкций, пригодных к эксплуатации, передали в парки "Дружба" и "Загородный". Непригодные конструкции складированы и готовятся к осмотру специализированной организации на предмет списания», - такой ответ написали представители городской администрации прямо под постом.

На месте старой площадки в скором времени появится современный игровой комплекс.