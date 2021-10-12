Владимирцам обещают вернуть тепло и горячую воду в ближайшее время

11 октября во Владимире почти две трети города остались без горячей воды и отопления. Дело в том, что компании "Т Плюс" необходимо было завершить работы по введению в строй магистральной сети на улице Луначарского. Для этого и нужно было отключить воду и отопление до 22.00.

Однако утром 12 октября жители Октябрьского и Ленинского районов с удивлением обнаружили, что тепло и горячую воду так и не дали. Как объяснили в компании, объем работ оказался выше, чем планировалось изначально. Работники компании работали всю ночь. Тепло и горячую воду должны дать в ближайшие пару часов.