Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 9:37

Владимирцам обещают вернуть тепло и горячую воду в ближайшее время

Объем работ на улице Луначарского оказался выше, чем ожидалось изначально
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

11 октября во Владимире почти две трети города остались без горячей воды и отопления. Дело в том, что компании "Т Плюс" необходимо было завершить работы по введению в строй магистральной сети на улице Луначарского. Для этого и нужно было отключить воду и отопление до 22.00.

Однако утром 12 октября жители Октябрьского и Ленинского районов с удивлением обнаружили, что тепло и горячую воду так и не дали. Как объяснили в компании, объем работ оказался выше, чем планировалось изначально. Работники компании работали всю ночь. Тепло и горячую воду должны дать в ближайшие пару часов.