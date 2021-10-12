В одной из владимирских квартир загорелась дверь

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

12 октября в 7.20 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 11, сообщает областное управление МЧС. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений из квартиры валил дым. Пожарные не дали распространиться огню в квартиру и оперативно ликвидировали пожар на площади 0,5 кв. м. Тлела обшивка входной двери. Погибших и пострадавших нет.

На пожар выезжали 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.