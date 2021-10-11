В Вязниковском районе сердечники не получали лекарства

Кажется, скоро к вечным российским проблемам дорог и дураков добавится еще одна - льготное обеспечение лекарств. Во всяком случае, в 2021 году истории про льготников без препаратов появляются с завидной регулярностью.

Вот на днях вязниковская прокуратура обнаружила еще одних пациентов, которые не могут выбить положенные им медикаменты. Как сообщает областная прокуратура, несколько местных жителей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и состоящих на учете в поликлинике Вязниковской районной больницы, в течение всего 2021 года имеют проблемы с лекарственным обеспечением, рецепты на лекарства выписывались несвоевременно.

При этом предусмотренный региональным законодательством регистр граждан, страдающих заболеваниями данной категории, поликлиникой не велся в течение трех месяцев, из-за чего в департаменте здравоохранения области не знали о проблеме. Сейчас от главврача райбольницы требуют решить проблему.