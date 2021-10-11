Во Владимире иномарка столкнулась с товарным поездом

Фото из группы "Подслушано автомобилистов/Владимир".

11 октября в районе 10 часов утра на железнодорожном переезде на Рокадке произошло ДТП с участием грузового поезда, сообщают очевидцы в социальных сетях. Тот столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris.

Как пишут очевидцы, водитель иномарки захотел проскочить побыстрее железнодорожный переезд. И даже красный сигнал светофора ее не остановил. В итоге, машина попала под товарняк. К счастью, машинист поезда вовремя увидел, что перед ним пытаются проскочить и дал по тормозам. . Хотя избежать ДТП не удалось, но зато удалось обойтись без жертв. Удар поезда пришелся на сторону пассажира, где никто не сидел. А водитель скорее испугалась, чем пострадала.

В ГИБДД сказали, что пока не знают о случившемся. Но в любом случае, водителю иномарки теперь грозит наказание от штрафа до лишения прав.