Во Владимире планируют построить скейт-парк около ледового комплекса "Владимир"

В парке "Добросельский завершили работы на сетях коммуникаций, полностью готовы кольцевая велодорожка, центральная и прилегающие аллеи, установлено уличное освещение, обустроена главная площадь, а главное - построен современный скейт-парк, рассчитанный и на опытных скейтбордистов и роллеров, и на новичков.

Теперь в мэрии планируют реконструировать площадку для скейтеров в Центральном парке культуры и отдыха на улице Мира. А еще один скейт-парк мэрия планирует открыть рядом с ледовым комплексом «Владимир» на проспекте Ленина, 79.

Напомним, администрация города Владимира проводит реновацию парка «Добросельский» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Масштабные работы начались в 2020 году, когда в парке обустроили прогулочные аллеи и цветочные клумбы, открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, большой детский городок, первый этап велосипедной дорожки, туалеты и огороженную площадку для выгула и тренировок собак. В 2022 году, на третьем, завершающем этапе реновации парка «Добросельский», мэрия планирует дополнить парковую инфраструктуру большой сценой, площадками для аттракционов, пунктов проката и киосков общепита, установить административно-хозяйственный павильон, завершить оформление главного входа и выполнить ряд других работ. Работы постараются организовать таким образом, чтобы не закрывать парк для посетителей. По предварительным расчетам, на третий этап благоустройства потребуется порядка 65-70 миллионов рублей.