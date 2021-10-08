Во Владимирской области построят еще 4 ФАПа

фото АВО

Началось строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов в селе Гатиха Камешковского района, в селе Григорово и деревне Толстиково Меленковского района. В ближайшее время начнётся возведение медпункта в селе Беляницыно Юрьев-Польского района, сообщают в областной администрации.

Окончание строительства запланировано до конца текущего года. Это быстровозводимые модульные конструкции, где будут созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Новые ФАПы смогут принять первых пациентов в первом полугодии 2022 года после получения лицензии.

В деревне Толстиково модульная конструкция ФАПа уже смонтирована, а в селе Григорово идет её монтаж. Современные ФАПы сменят ветхие медпункты с печным отоплением и отсутствием элементарных удобств.

В Гатихе строительство фельдшерско-акушерского пункта началось буквально на днях. Новый ФАП крайне необходим жителям этого села и близлежащих населённых пунктов, где проживает более 900 человек. Существующий ФАП располагается в приспособленном помещении и не отвечает современным требованиям.

Также в этом году планируется отремонтировать 19 объектов здравоохранения, некоторые из них уже отремонтированы – например, в деревнях Эдон, Васильчиково и Медведево Вязниковского района.