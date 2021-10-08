Ковровчанин ограбил мать и угрожал ей убийством

Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для здоровья и ч.1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

В середине марта мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту своего жительства, где в это время находилась его 87-летняя мать и стал требовать у нее денег на приобретение спиртных напитков, на что последняя ответила отказом. Тогда взрослый сын взял со стула сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами, принадлежащими матери, женщина попыталась удержать ее, но сын схватил ее за запястье и выкрутил во внешнюю сторону, отчего женщина испытала физическую боль и отпустила свою сумку. Затем он в присутствии матери осмотрел содержимое сумки, где обнаружил кошелек, из которого достал денежные средства в размере 2500 рублей и убрал в карман своей одежды. Завладев чужим имуществом, С. скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению. А в середине апреля пьяный сын опять поругался с матерью, которая отказалась дать ему денег на сигареты. В ходе данного конфликта С. высказал в адрес матери угрозу убийством, сказав, что он ее сейчас «прирежет», и в подтверждение высказанной угрозы, удерживая нож, который взял на кухонном столе, направил клинок ножа в область грудной клетки женщины. Высказанную угрозу она восприняла реально, так как сын был эмоционально возбужден, нервозен, раздражителен, агрессивно настроен по отношению к ней, также она физически гораздо слабее его, в доме кроме ее и сына никого не было.

В судебном заседании подсудимый ковровчанин вину в совершении преступлений признал в полном объеме. Судом окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.