8 октября во Владимире состоится концерт Владимирского камерного хора

8 октября в 18.30 в Центре классической музыки состоится концерт Владимирского камерного хора «На Руси родной».

Хор считается одним из лучших в России. С 1974 года за 47 лет своей творческой биографии коллектив завоевал известность далеко за пределами Владимира. Концерты хора проходили на лучших площадках Москвы и многих городов России: от Нижнего Новгорода и Ярославля, до Пскова и Тамбова.

В программе вечера музыка композиторов XX века - Юргенштейна, Шнитке, Пахмутовой, Агафонникова, Хренникова. В финале концерта совместно с Детской хоровой капеллой прозвучит кантата Сергея Прокофьева "Александр Невский". Исполнение кантаты посвящено празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения великого русского князя и полководца Александра Невского. Сочинение ор. 78, состоит из семи частей. Дирижер - Дмитрий Федоров, партия фортепиано - Александра Захарова, солистка - Анастасия Хорошева.