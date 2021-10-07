Жителя Суздальского района оштрафовали на сорок тысяч за захламление участка

Суд обязал собственника участка во Владимирской области очистить его от сорняков и захламления. Эта история тянулась несколько лет: еще в В 2018 году Россельхознадзор выявил на участках сельхозназначения в Суздальском районе зарастание, а также захламление грунтом с примесью песка и глины, перемешанного со строительным мусором, на общей площади 3748 кв.м. Владелец участков в августе 2018 года был привлечен к по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 20000 рублей.

Проверки в 2018 – 2020 годах показали, что нарушения не устранены. За это собственник земель был привлечен к ответственности по ч. 25, ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. В августе 2020 года установлено, что площадь захламления увеличилась до 6251 кв.м. За это владелец земель снова был оштрафован на 20 000 рублей. В результате региональное управление и Владимирская природоохранная прокуратура подали иски в суд, чтобы обязать собственника участков устранить нарушения.

Суздальский районный суд обязал гражданина в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу очистить участки сельхозназначения от захламления и зарастания сорняками, деревьями и кустарниками. В течение 12 месяцев необходимо разработать проект рекультивации участков и провести работы.