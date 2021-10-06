Владимирцам предлагают принести ненужные вещи на фри-маркет

8 октября с 11 до 14 часов в семейном клубе "Мамина радость" (ул. Михайловская, 24, 2 этаж) будет работать фри-маркет.

Что такое "фри-маркет"? Это возможность избавиться от вещей, которые стали не нужны, это возможность сэкономить и найти вещи в хорошем состоянии, это возможность экологично отнестись к утилизации старых вещей, отправив ее на переработку, а не на переполненные свалки.

На Фри-маркет можно приносить: детскую одежду и обувь на любой возраст, книжки, игрушки (все целое и чистое), взрослую одежду, аксессуары (ненужные украшения, ремни, сумочки). Отдельно можно принести ветошь (изношенную одежду из хлопка и синтетики, обязательно завязать пакет и подписать, ее отправят на переработку).

Сейчас "Мамина радость" собирает еще макулатуру, пластиковые крышечки и батарейки для дальнейшей утилизации.

Все вещи, которые не найдут себе новых хозяев, будут переданы в благотворительный проект Добромаркет.