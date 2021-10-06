Ковровчанин угонял и сжигал автомобили

Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении нескольких преступлений: неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон); умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, и угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

В конце августа прошлого года пьяный ковровчанин на улице Восточной г. Коврова, решил совершить угон транспортного средства, чтобы доехать на нем до поселка Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области. Он вскрыл чужие "Жигули" при помощи маникюрных ножниц, с их же помощью запустил двигатель автомобиля и поезал на нем в лес в районе деревни Вареж Муромского района, а там поджег машину, облив бензином тряпки и засунув их в салон автомобиля. Стоимость уничтоженного автомобиля составила более 37 тысяч рублей - значительный ущерб для владельца. Через неделю, опять будучи в состоянии алкогольного опьянения, он около деревни Горячево Судогодского района, решил сжечь еще одни "Жигули", которые угнал его знакомый. На этот раз сумму ущерба оценили в 35 с лишним тысяч рублей.

Кроме того, во время ссоры с сестрой он толкнул ее, отчего она не устояла на ногах, упала на диван, с силой сдавил ладонями ее шею, отчего та стала задыхаться, высказав при этом в ее адрес угрозу убийством. Учитывая агрессивное и решительное поведение брата, его физическое превосходство, женщина угрозу убийством в свой адрес восприняла реально.

В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с предъявленным ему обвинением. Приговором суда он признан виновным в совершении указанных преступлений, судом окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.