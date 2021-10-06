Владимирская областная филармония открывает сезон

7 октября в 18.30 Владимирская областная филармония приглашает зрителей совершить «Большое музыкальное путешествие». Так называется музыкальная программа, которая откроет 77-й концертный сезон.

Хорошо знакомые и любимые мелодии исполнят коллективы и солисты филармонии: государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. Михаила Фирсова, Владимирский русский оркестр, камерный струнный оркестр, ансамбль «Родные напевы», Музыкально-просветительский театр.

Концерт «Большое музыкальное путешествие» участвует в проекте «Пушкинская карта».