В Александровском районе молодой парень обманул кредитную организацию на 5 тысяч рублей

В Александровском районе возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в сфере кредитования", сообщает пресс-служба областной полиции.

В местную полицию обратились представители финансово-кредитной организации, сообщившие о том, что их обманул один из клиентов. 19-летний молодой человек оформил кредитную карту с лимитом в 5 000 рублей, но заемные деньги не вернул.

Проверка полицейских показала, что безработный парень при оформлении карты предоставил заведомо ложные сведения о месте работы и адресе проживания. Когда его поймали, то выяснилось, что он уже снял деньги с карты и выбросил её, не внеся ни одного платежа.