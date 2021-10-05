В Юрьев-Польском суд запретил сайты, продававшие справки для военкомата

В суд с административным иском обратилась прокуратура. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Юрьев-Польского района, в сети Интернет выявлены сайты, на страницах которых размещены материалы, содержащие информацию с предложениями неопределенному кругу лиц приобрести за деньги справку об обучении для предоставления в военкомат с целью получения отсрочки от службы в армии. При этом, на указанных сайтах организована доставка справок во все города страны. Вход на указанный интернет ресурс являлся свободным, без каких-либо ограничений и предупреждений. Размещенная информация находилась в широком доступе.

При таких обстоятельствах, в целях предотвращения распространения указанной информации и ее использования, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.