Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 15:12

В Юрьев-Польском суд запретил сайты, продававшие справки для военкомата

Нарушения нашла прокуратура
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

В суд с административным иском обратилась прокуратура. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Юрьев-Польского района, в сети Интернет выявлены сайты, на страницах которых размещены материалы, содержащие информацию с предложениями неопределенному кругу лиц приобрести за деньги справку об обучении для предоставления в военкомат с целью получения отсрочки от службы в армии. При этом, на указанных сайтах организована доставка справок во все города страны. Вход на указанный интернет ресурс являлся свободным, без каких-либо ограничений и предупреждений. Размещенная информация находилась в широком доступе.

При таких обстоятельствах, в целях предотвращения распространения указанной информации и ее использования, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.