Скончалась режиссер-педагог владимирского драмтеатра Надежда Горохова

5 октября 2021 года на 70-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась заслуженный работник культуры РФ, режиссер-педагог Надежда Ивановна Горохова, сообщает Владимирский академический театр драмы.

Надежда Горохова работала во владимирском драмтеатре не только режиссером-педагогом, но и режиссером-постановщиком. Её профилирующая специальность — сценическая речь. Уже с конца 70-х годов XX века Надежда Горохова начала сотрудничество с театром.

Она была удостоена почетного звания Заслуженный работник культуры РФ. По методикам преподавания сценической речи, разработанным Надеждой Гороховой, работают ведущие вузы страны, а сама Надежда Ивановна была приглашена к преподавательской деятельности в МГУ. Многие ее выпускники ныне артисты владимирского драмтеатра. Наконец, для многих Надежда Горохова известна как "Муза народного артиста России Николая Горохова". Вместе они приехали во Владимир, вместе создавали актерский курс.

Прощание с Надеждой Ивановной Гороховой состоится 7 октября в 11.00 в Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре (Константино-Еленинский проезд, 8).