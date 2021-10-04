В Собинке женщина убила любовника, с которым прожила 23 года, из-за того, что он много пил

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы города Собинки, которую обвиняют в убийстве.

По версии следствия, в районном центре с 1998 года проживала пара. И вплоть до 21 июня 2021 года между ними были отношения, про которые можно приблизительно сказать "как у всех". Но в тот день банальная ссора из-за того, что мужчина много пил, закончилась поножовщиной. Во время ссоры обвиняемая ударила мужчину ножом в область грудной клетки. Этого оказалось достаточно, чтобы 46-летний любовник умер.

По ходатайству следователя СК России женщину заключили под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. Уголовное дело направлено в суд.