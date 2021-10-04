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Общество4 октября 2021 14:01

Владимирская мама получила грант на создание образовательного центра для детей

Она получила сто тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимире завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель». Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Екатерина Ладик с идеей Детский центр развития «Репетитор». В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела. По словам победительницы, идея центра появилась перед пандемией, но из-за ковида смогла только оформить ИП и, конечно, работать не получилось. Долгое время заняло вынашивание идеи, расчеты, ремонт, оборудование. Центр, который уже начал работу, рассчитан для всех детей города Владимира и объединяет все возможные направления развития для разного возраста, чтобы родители могли водить детей одновременно и старших, и младших, в один центр, но на разные направления, развивая детей и экономя время. Как говорит сама Екатерина о проекте: «Куда отдать ребенка? Вечная проблема... А если их двое? Как разорваться? В своем центре хочу предложить максимально удобное время, расписание и разные направления занятий! Хочу помочь родителям решить, наверно, одну из самых серьезных и важных проблем!»