Население Владимирской области начало "стареть"

Владимирстат в преддверии ВПН-2020 предлагает вспомнить, как выглядело население 33 региона в 2010 году.

В 16 муниципальных районах при переписи было учтено 1 446 976 человек, среди которых 652 678 мужчин и 794 298 женщин.

Население Владимирской области стареет. Среднестатистическому жителю 33 региона сейчас 42,6 года – на 0,2 года больше, чем год назад. Средний возраст мужчин, проживающих на владимирской земле – 38,9 лет; женщин – 45,7 лет. Такая картина сложилась в области на начало года.

Во время Всероссийской переписи населения, которая продлится с 15 октября по 14 ноября этого года, эти данные будут обновлены. Напомним, жители России и те, кто проживает в стране более года, ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве, и 10 вопросов о жилищных условиях.