В Гороховце откроется выставка, посвященная кинематографу

8 октября в Гороховецком историко-архитектурном музее откроется выставка «Кино, любовь и домино: в кадре город». Как сообщает департамент культуры, в основу проекта легла тема кинематографа в Гороховце.

Облик исторического центра Гороховца с его архитектурой, самобытностью, природой не раз привлекал кинематографистов и становился съемочной площадкой. В Гороховце и его окрестностях работали такие известные режиссеры, как Юрий Озеров, Дмитрий Астрахан, Никита Михалков и другие, а некоторые из них выбирали Гороховец для натурных съемок неоднократно.

«Багажом» собранного материала для выставки о кинокартине «Битва за Москву» поделились жена оператора Черных – Эльвира Черных и жена режиссера Озерова - Диляра Озерова. А «Солнечный удар» представлен декорациями, которые по заказу режиссера Никиты Михалкова в свое время переносили город Гороховец в «бунинские времена».

Через кино возможно перенести зрителя в определенное пространство и время, а надежными попутчиками являются гороховецкие актеры массовых сцен. Именно жители в проекте играют свою главную роль. Они делятся живыми эмоциями и переживаниями от сопричастности к съемкам в кинокартинах.

Выставка будет работать до 14 ноября включительно.