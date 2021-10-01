Ковровчанина будут судить за грабеж знакомого

В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в грабеже.

По версии предварительного следствия, в середине июля он со своей знакомой пришли в квартиру приятеля, а когда он открыл дверь, против воли вошли внутрь. Ковровчанин стал требовать от хозяина комнаты вернуть долг, который якобы имелся, а когда тот объяснил, что денег нет, решил забрать телевизор с пультом управления и телефон. Он попросил спутницу отсоединить провода от телевизора, после чего взял телевизор с пультом дистанционного управления в руки, а телефон убрал в карман одежды и совместно с женщиной вышел из квартиры. Ущерб, причиненный владельцу, составил почти двенадцать тысяч рублей. Теперь обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.