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Общество1 октября 2021 18:01

Владимирским омбудсменам подняли зарплату

Их оклады выросли в полтора раза
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Перед своим уходом губернатор Владимир Сипягин решил поднять зарплату уполномоченным по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей во Владимирской области. Пойти на этот шаг решили, ориентируясь на другие регионы, где зарплаты на этих же должностях значительно выше.

Напомним, до сих пор владимирские омбудсмены получали тридцать процентов от вознаграждения и заработка губернатора, а с 1 января 2022 года будут получать 48 процентов. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделят два с половиной миллиона рублей.