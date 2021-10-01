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Общество1 октября 2021 14:45

Владимир Сипягин написал заявление об уходе, но пока остается главой региона

Пока его отставка еще не принята
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщила «КП» пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина, на сегодняшний день Владимир Сипягин, принявший на днях мандат депутата Государственной думы Российской Федерации, уже написал заявление об уходе с поста главы региона.

- Однако отставку должен принять Президент России, после чего он должен назначить временно исполняющего обязанности губернатора. На сегодняшний день мы ждем этого решения, - рассказала Ольга Елунина.

Таким образом, сейчас Владимир Сипягин фактически остается на своем нынешнем губернаторском посту, и будет на нем находиться до тех пор, пока его отставку официально не примет глава государства.