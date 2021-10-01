Владимирский пенсионный фонд будет собирать жалобы от населения с помощью ЦУР

Договоренность об этом достигнута в ходе рабочей встречи управляющего ОПФР по Владимирской области Антона Курбакова и руководителя ЦУР по Владимирской области Дмитрия Лаврова.

Центр управления регионом с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» фиксирует в открытых интернет-источниках обращения, вопросы и жалобы граждан и передает их в ответственные организации и ведомства (областные департаменты, органы местного самоуправления, территориальные представительства федеральных органов власти) для оперативного рассмотрения и принятия решений.

С начала 2021 года ЦУР обработал более 11 тысяч обращений жителей Владимирской области. Большая часть проблем, озвученных гражданами, касалась работы здравоохранения, ЖКХ, дорожного хозяйства и социальных гарантий. Не остаются без внимания и вопросы пенсионного законодательства.