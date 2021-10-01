Во Владимире высадили липы, каштаны и клены

фото с сайта городской администрации

Во Владимире продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

Как сообщил начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, 30 сентября во Владимире было высажено 70 деревьев - 20 лип на улицах Комиссарова и Добросельской, 30 каштанов в зоне отдыха на Красносельском пруду и 20 шестилетних краснолистных кленов в Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте.

Деревья на улице Комиссарова высаживали при участии сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Краснолистные клены в цветовой гамме красного флага, что созвучно тематике Патриотического сквера на Октябрьском проспекте, подарили городу сотрудники Владимирского филиала ПАО «Росгосстрах».

В этом году уже высажено 399 деревьев, в том числе 202 мелколиственных липы, 50 каштанов, 87 алтайских кедров, 40 кустов пузыреплодника пурпурного и др.

Кроме того, глава города Владимира дал задание городскому управлению по охране окружающей среды разработать специальную программу по озеленению центральных улиц областной столицы.