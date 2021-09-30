Во Владимире в этом году высадили более трехсот деревьев

Как сообщил начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, 30 сентября во Владимире высадили 70 деревьев - 20 лип на улицах Комиссарова и Добросельской, 30 каштанов в зоне отдыха на Красносельском пруду и 20 шестилетних краснолистных кленов в Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте. В этом году к работам по озеленению города Владимира приступили в апреле, высадив на улице Гвардейской в мкр. Юрьевец 45 мелколистых лип, 10 лип высадили на ул. Казарменной в районе Платоновского пруда, а по просьбам жителей 17 мелколистных лип посадили вдоль многоквартирных домов на ул. Нижняя Дуброва, 15-17. Также в новом Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте было высажено 80 алтайских кедров, новые деревья появились и на улицах Фатьянова, Красноармейской, проспекте Строителей и в мкр. Коммунар. Всего в рамках реализации муниципальной программы повышения экологической безопасности города Владимира в 2021 году уже высажено 399 деревьев, в том числе 202 мелколиственных липы, 50 каштанов, 87 алтайских кедров, 40 кустов пузыреплодника пурпурного и др. Саженцы приобретались и на средства городского бюджета, и при поддержке спонсоров. Кроме того, глава города Владимира Андрей Шохин дал задание городскому управлению по охране окружающей среды разработать специальную программу по озеленению центральных улиц областной столицы.