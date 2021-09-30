Гусевчанин, оклеветавший полицейского, отправится на обязательные работы

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор 39-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Из личной неприязни к сотруднику уголовного розыска местного отдела полиции, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление, обвинив полицейского в похищении у него телефон и денежные средства. Но во время проверки информация не подтвердилась. Мужчина полностью признал свою вину, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию преступления. С учетом смягчающих вину обстоятельств и позиции стороны государственного обвинения по делу, суд нназначил жителю Гусь-Хрустального наказание - 120 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.