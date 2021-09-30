Во Владимирской области планируют повысить зарплаты педагогам

В регионе планируют более 600 миллионов рублей выделить на образование в этом году. Из них почти 338 миллионов рублей предлагается направить на повышение оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных организаций образования, еще 14 с лишним миллионов рублей на премии педагогам государственных образовательных организаций региона по итогам работы за предыдущий учебный год. Также заложены деньги на индексацию зарплат работников отрасли с 1 августа и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования - по пять тысяч рублей. А 143 миллиона 681,8 тысяч рублей предлагается выделить на благоустройство зданий муниципальных школ для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Предусмотрены деньги, в том числе, на капитальный ремонт второго здания ковровской гимназии им.Барсукова для учащихся 1-6 классов, капремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением ковровской школы № 23, капитальный ремонт системы отопления в здании школ № 8 города Коврова и № 3 города Киржача, а также на капремонт систем водоснабжения и отопления в муромских школах № 4 и № 18. Также 3 млн рублей может быть выделено на приобретение колесного трактора для Владимирского аграрного колледжа. Его планируется использовать для реализации образовательных программ «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство».