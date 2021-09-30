Центральный парк Владимира украсят предприниматели

Центральный парк культуры и отдыха города Владимира в преддверии любимых зимних праздников объявляет о проведении Фестиваля тематических фотозон и арт- объектов «#ЗимнийГород33», который стартует 1 декабря. Участвовать в нем смогут учреждения, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие на территории города. Фотозоны и арт-объекты на зимнюю, новогоднюю, сказочную тематику будут созданы силами участников Фестиваля и размещены на территории Центрального парка культуры и отдыха до середины декабря. Основные номинации Фестиваля – «Зимняя сказка», «Сказочный парк», «Елка мечты», а одно из условий участия – интерактивность фотозон и арт-объектов, их доступность для посетителей парка и возможность ярких фото на их фоне. В новогодние праздники пройдет зрительское онлайн-голосование в официальной группе МБУК ЦПКиО ВКонтакте (https://vk.com/centr_park33) под хештегом #ЗимнийГород33. Участники набравшие большее количество голосов, будут награждены памятными подарками от организаторов и партнеров Фестиваля.