Во Владимирской области более 300 миллионов выделили на поддержку сельского хозяйства

Дополнительно в этом году 300 миллионов рублей планируют направить на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат на проведение сезонных полевых работ под урожай 2022 года, чтобы не допустить сокращения посевных площадей. Эти деньги пойдут на покупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, посевного и посадочного материала сельскохозяйственных культур. Также более 19 миллионов рублей предусмотрены на компенсацию производителям муки части затрат на покупку продовольственной пшеницы, почти 29 миллионов - на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведённых хлебобулочных изделий. Еще 2,6 миллионов рублей может быть выделено Центру ветеринарии Владимирской области – на приобретение специальной дезинфекционной установки для проведения санитарно-гигиенической обработки персонала, задействованного в ликвидации очагов особо опасных болезней животных, а около 2 миллионов рублей предлагается направить на проведение мониторинговых исследований крупного рогатого скота для подтверждения статуса Владимирской области, как территории, свободной от ящура.