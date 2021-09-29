В Вязниковском районе отремонтировали еще два ФАПа

Фото департамента здравоохранения

Обновленный ФАП в деревне Эдон уже начал прием пациентов, в октябре медицинская помощь начнет оказываться и в медпункте деревни Медведево.

ФАП в Медведеве даже не имел водопровода, канализации и нормального туалета. Обогревался медпункт с помощью печного отопления, а воду приходилось брать на колонке за несколько десятков метров. Теперь здесь появились все удобства, комфортный температурный режим поддерживает новый электрический котел. Кроме того, были заменены оконные и дверные блоки, проведен косметический ремонт.

Не менее масштабные работы проведены и в ФАПе деревни Эдон – заменены инженерные коммуникации, сантехника, окна и двери, проведен косметический ремонт, возведен пандус для маломобильных пациентов, установлена кнопка вызова медицинского персонала.

Как сообщила и.о. главного врача Вязниковской районной больницы Елена Поздеева, оба ФАПа обслуживают около 700 жителей деревень Медведево, Эдон и других близлежащих населенных пунктов. При этом до районного центра – порядка 30 километров.

В августе по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Вязниковском районе завершился капитальный ремонт ФАПа в деревне Большевысоково.

Всего в этом году в рамках данной программы во Владимирской области планируется отремонтировать 12 объектов сельского здравоохранения в Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском и Ковровском районах.