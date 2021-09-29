В Гусь-Хрустальном супруги изобразили аварию, чтобы получить деньги

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор супругам, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они договорились инсценировать дорожно-транспортное происшествие, а затем предъявить иск на восстановительный ремонт автомобиля к администрации муниципального образования. Муж с женой поехали на машине по проспекту Советской власти в г. Гусь-Хрустальный, увидели яму в дорожном полотне, выпустили воздух из правого переднего колеса и инсценировали наезд на нее автомобиля, а потом сообщили о якобы имевшем место ДТП в дежурную часть местного отдела полиции, демонстрируя сотрудникам ГИБДД спущенное колесо. Сотрудники Госавтоинспекции оформили документы по факту ДТП и акт выявленных недостатков в содержании дорог. Мужчина для производства оценки восстановительного ремонта автомобиля представил в специализированную организацию подложные предметы оценки - литой диск с повреждениями и разорванную шину, сообщив, что повреждения, якобы, получены в результате ДТП. Восстановительные услуги по ремонту оценили в 44,5 тысяч рублей. После этого подсудимые обратились в мировой суд, представив пакет документов о ДТП и оценке ремонта. По результатам рассмотрения их искового заявления суд вынес решение о взыскании с администрации г. Гусь-Хрустальный суммы ущерба и судебных расходов в размере более 70 тыс. рублей, выдан исполнительный лист. Однако преступники не смогли довести задуманное до конца и предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов по независящим от них причинам, поскольку исполнительный документ у мошенников изъяли сотрудники правоохранительных органов. Учитывая полное признание подсудимыми вины и позицию стороны государственного обвинения по делу, женщине назначено наказание виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, а ее мужу - штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.