У Минкульта возникли замечания к проекту охранной зоны в Коммунаре

Глава региона Владимир Сипягин на своей странице в социальных сетях сообщил о том, что Минкульт пока не согласовал проект объединённой охранной зоны в микрорайоне Коммунар.

- В конце прошлой недели мы получили обратную связь - к проекту есть замечания. Для устранения спорных моментам проектировщикам необходима рабочая встреча с экспертами Минкульта. Я поручил блоку социального развития связаться с министерством и договориться об этой встрече. Необходимо всеми доступными нам способами ускорить решение проблемы жителей. Люди ждут слишком долго. Нужно, чтобы в этом году они на законных основаниях получили ключи от своих квартир, - написал Владимир Сипягин.

Напомним, ключи от квартир в доме № 19 по улице Центральной микрорайона Коммунар дольщики должны были получить осенью 2019 года. Но застройщик возвёл два лишних этажа. И не смог получить разрешительную документацию.

Специалисты ввели послабления на этажность в нескольких кварталах у центральной городской зоны. Но эти нормы требуют согласования в федеральном Министерстве культуры.