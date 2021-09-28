Во Владимирской области выделили деньги муниципалитетам на обустройство

В регионе выделили дотации муниципалитетам на благоустройство территории и развитие инфраструктуры. По программе из областного бюджета выделяется сумма, равная сумме собранных средств самообложения. В этот раз 16 муниципальным образованиям региона распределено 4 миллиона 255 тысяч 664 рубля – столько же собрали жители территорий. Региональные дотации направлены: – Андреевскому сельскому поселению Александровского района – в размере 667,584 тыс. рублей – на уличное освещение в деревнях Сусловка и Горбуниха, селах Новоселка и Годуново, мощение дорожек в селе Андреевское, деревнях Малое Маринкино, Сорокино, Степаниха и Холопово, оборудование спортивной площадки в селе Андреевское, благоустройство зеленых насаждений в деревнях Легково и Малое Маринкино; – Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 312 тыс. рублей – на мощение проезжей части деревни Кузяево; – Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 1 млн 238 тыс. рублей – на мощение проезжей части деревень Галицы и Овинищи, благоустройство колодца в посёлке Галицы и пруда в деревне Ветельницы; – Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 330,316 тыс. рублей – на благоустройство колодца и мощение дорожек в деревне Заозерье; – Гусь-Хрустальному району – в размере 196,5 тыс. рублей – на ремонт участка автомобильной дороги на разъезде Золотковский и в деревне Икшево; – посёлку Иванищи Гусь-Хрустального района – в размере 100 тыс. рублей – на чистку дренажной канавы в деревне Неклюдово; – посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – в размере 15,7 тыс. рублей – на уличное освещение в посёлке Уршельский, благоустройство зелёных насаждений в деревне Аббакумово; – Камешковскому району – в размере 126 тыс. рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в посёлке им. Красина; – Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – в размере 4,95 тыс. рублей – на благоустройство мест общего пользования в селе Усолье; – Второвскому сельскому поселению Камешковского района – в размере 100 тыс. рублей – на обустройство детской площадки в деревне Высоково; – Есиплевскому сельскому поселению Кольчугинского района – в размере 53,914 тыс. рублей – на уличное освещение в селе Новобусино; – Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 20 тыс. рублей – на благоустройство зелёных насаждений в деревне Орловка; – Малышевскому сельскому поселению Селивановского района – в размере 39,7 тыс. рублей – на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда, в деревне Иваньково, благоустройство пруда в деревне Жары; – Рождественскому сельскому поселению Собинского района – в размере 30 тыс. рублей – на мощение дорожек в деревне Степаниха; – Толпуховскому сельскому поселению Собинского района – в размере 21 тыс. рублей – на мощение земельного участка, предназначенного для прохода и проезда, в деревне Крутой Овраг; – Суздальскому району – в размере 1 млн рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Козики.