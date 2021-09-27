В Суздале покажут отреставрированные иконы XVII–XIX веков

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28 сентября в Спасо-Евфимиевом монастыре откроется выставка «Второе рождение», на которой будут представлены произведения древнерусского искусства из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, прошедшие в 2012–2021 годах через длительные процессы реставрации. Все они поступили в музейные коллекции в сильно поврежденном виде и долгое время хранились в запасниках. Однако, благодаря кропотливой работе художников-реставраторов, произведения обрели «второе рождение».

Среди экспонатов выставки – иконы XVII–XIX веков с образами Богоматери, Апостола Иоанна Богослова, Святителя Николая Чудотворца и Преподобного Сергия Радонежского в уникальных окладах; шитые золотными и серебряными нитями воздухи – элементы литургического обряда; богато украшенные церковные книги.

Отдел реставрации Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника существует с 1959 года. В настоящее время в отделе трудятся 19 художников-реставраторов произведений темперной и масляной живописи, книг и графики, прикладного искусства и археологии. За годы работы отдела его сотрудниками были исследованы и отреставрированы тысячи музейных предметов.