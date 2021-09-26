В Загородном собираются построить новую поликлинику

Департамент имущественных и земельных отношений определил с помощью сайта "Госзакупок" подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию по строительству новой поликлиники в микрорайоне Коммунар.

Победителем конкурса стала владимирская фирма "Абсолют проект", которая согласилась провести все работы за 6,9 миллиона рублей. При этом начальная цена контракта составляла 9,6 миллиона. Разработка закончится к осени следующего года. Но уже сейчас известны приблизительные контуры будущей поликлиники.

От разработчика требуют, чтобы здание было трехэтажным. При этом взрослая поликлиника должна быть рассчитана на 800 человек, а детская - на 3500 человек. Помимо самой поликлиники на территории участка планируется оставить место под несколько автомобильных стоянок, площадки для отдыха, дорожки и тротуары на территории.