В Гороховецком районе деревне согласились подвести газ только после сигнала в ЦУР

Специалисты ЦУР Владимирской области получили жалобу от жительницы деревни Митино Гороховецкого района. Женщина жаловалась, что населенный пункт не включили в схему газоснабжения. Причина — деревня состоит только из 17 домов и по размеру не соответствует критериям компании-газопоставщика для подведения к сетям.

Информацию передали в районную администрацию. Для обеспечения домов газом будет проведена реконструкция ближайшей по расположению АЗС. Достигнута договоренность между администрацией района и частным инвестором о переоборудовании станции под газозаправку при условии газификации Митино.

Планируется, что газопровод от заправки появится до 2023 года. После этого деревня будет включена в программу газификации.