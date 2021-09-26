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Общество26 сентября 2021 14:53

В Гороховецком районе деревне согласились подвести газ только после сигнала в ЦУР

Газовики не стали подключать ее из-за слишком малого количества домов
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Специалисты ЦУР Владимирской области получили жалобу от жительницы деревни Митино Гороховецкого района. Женщина жаловалась, что населенный пункт не включили в схему газоснабжения. Причина — деревня состоит только из 17 домов и по размеру не соответствует критериям компании-газопоставщика для подведения к сетям.

Информацию передали в районную администрацию. Для обеспечения домов газом будет проведена реконструкция ближайшей по расположению АЗС. Достигнута договоренность между администрацией района и частным инвестором о переоборудовании станции под газозаправку при условии газификации Митино.

Планируется, что газопровод от заправки появится до 2023 года. После этого деревня будет включена в программу газификации.