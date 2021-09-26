Во Владимирской области увеличили число ковидных коек

Администрация Владимирской области опубликовала последние данные по общему числу коек по коронавирусных больных в 33 регионе. И выяснилось, что в регионе их число опять увеличено - теперь на 127 мест.

В итоге на 26 сентября в больницах региона действуют 1666 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,5 процента из них занято (1441), свободны 225 коек. При этом заметно, что койки разворачивает не просто так. В последнее время не только выросла заболеваемость (26 сентября 183 случая), но и снизилось число выздоравливающих. За минувшие сутки их число составило всего 120 человек.

Напомним, что в области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 326 716 жителей региона, второй – 307 584. Привиться можно как во всех поликлиниках, так и в ряде торговых центров Владимира и Владимирской области.