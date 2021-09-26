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Общество26 сентября 2021 12:25

В Ковровском районе посадили Аллею дружбы

Участники акции высадили более 30 кустов спиреи
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В рамках празднования Дня мира в парке посёлка Малыгино Ковровского района собрались представители очень разных сфер, давно и тесно взаимодействующих друг с другом. Это работники Малыгинского филиала Дома культуры, учащиеся Малыгинской средней школы, представители отдела молодежной политики администрации Ковровского района, бойцы Ковровского пожарно-спасательного гарнизона, ветераны посёлка Малыгино.

Собрались они для того, чтобы посадить аллею Дружбы. Участники акции высадили более 30 кустов спиреи, а также бережно перенесли сирень в новое место парка. Кстати, прошла экологическая акция "Во имя Мира" с участием представителей разных национальностей, проживающих на территории Малыгинского поселения.