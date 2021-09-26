Во Владимирской области 26 сентября коронавирусом заразились 183 человека

На территории Владимирской области на 10 часов утра 26 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 183 случая заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 60 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Александровском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 53 461 случай заболевания (12487 сл. в г. Владимире, 5838 сл. в Муромском, 4467 сл. в Ковровском, 2807 сл. в Петушинском, 2309 сл. в Кольчугинском, 2869 сл. в Александровском, 2215 сл. в Юрьев-Польском, 6186 сл. в Гусь-Хрустальном, 757 сл. в Судогодском, 1759 сл. в Собинском, 669 сл. в г. Радужный, 1767 сл. в Киржачском, 1157 сл. в Камешковском, 1159 сл. в Гороховецком,1452 сл. в Меленковском, 2326 сл. в Вязниковском, 2243 сл. в Суздальском, 994 сл. в Селивановском).