Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 сентября 2021 10:50

Во Владимирской области 26 сентября коронавирусом заразились 183 человека

Треть случаев пришлось на город Владимир
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На территории Владимирской области на 10 часов утра 26 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 183 случая заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 60 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Муромском, 20 сл. в Ковровском, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Александровском, 6 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 53 461 случай заболевания (12487 сл. в г. Владимире, 5838 сл. в Муромском, 4467 сл. в Ковровском, 2807 сл. в Петушинском, 2309 сл. в Кольчугинском, 2869 сл. в Александровском, 2215 сл. в Юрьев-Польском, 6186 сл. в Гусь-Хрустальном, 757 сл. в Судогодском, 1759 сл. в Собинском, 669 сл. в г. Радужный, 1767 сл. в Киржачском, 1157 сл. в Камешковском, 1159 сл. в Гороховецком,1452 сл. в Меленковском, 2326 сл. в Вязниковском, 2243 сл. в Суздальском, 994 сл. в Селивановском).