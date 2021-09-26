Бесконечные дожди во Владимирской области закончатся 28 сентября

Сентябрь 2021 года хоть и не является рекордным по количеству осадков все равно превысил норму для первого осеннего месяца. Смотрите сами: норма суммы осадков в сентябре для 33 региона - 50 мм, а выпало за 25 дней 69 мм. Эта сумма составляет 140% от нормы.

Впрочем, улучшения погоды синоптики обещают уже в ближайший вторник, 28 сентября. Установится сухая погода с переменной облачностью. При этом будет достаточно тепло, синоптики обещают, что воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. Это, конечно, не бабье лето, но все равно неплохо.

Впрочем, радоваться не спешите, к выходным обещают очередную порцию дождей. Так что насладиться сухой погодой долго не удастся.