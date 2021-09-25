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Звезды25 сентября 2021 19:51

Владимирские актеры представят спектакль "Белые ночи" на фестивале «ДостоевскийФест»

Зрители увидят постановку 26 сентября
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Владимирский областной театр кукол принимает участие в фестивале «ДостоевскийФест», который проходит с 24 сентября по 2 октября в Московском театре кукол на Бауманской.

26 сентября наш театр представит зрителям спектакль «Белые ночи» по мотивам произведений Федора Достоевского в постановке главного режиссёра театра Марины Протасовой. Премьера «Белых ночей» на сцене Владимирского театра кукол состоялась в прошлом году.

В этом году исполнится 200 лет со дня рождения классика русской литературы. «ДостоевскийФест» впервые соберет в своей программе постановки российских театров кукол, созданные по произведениям классика.

Участниками фестиваля, кроме Владимирского театра, станут театры кукол из Екатеринбурга, Перми, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга и Москвы. Спектакли адресованы школьникам, подростковой и взрослой аудитории.