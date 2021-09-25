Совет молодежи города Владимира возобновляет свою работу. Как сообщают в мэрии, так они хотят объединить активных молодых людей для лучшей координации молодежной политики.

Членами Совета могут стать владимирцы в возрасте от 16 до 25 лет. 20 человек в совете будут представлять вузы, средние специальные учебные заведения, 10-11 классы школ города. Совет избирается сроком на один год.

Для включения в состав Совета необходимо предоставить в управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира (ул. Строителей, 6) резюме представителя, характеристику от учебного заведения (или от учреждения, направляющего представителя), а также портфолио, показывающее социально-активную деятельность представителя (копии имеющихся дипломов, грамот, благодарственных писем).

Подробную информацию можно узнать на сайте управления по физической культуре, спорту и молодежной политике sledizanami.ru или по телефону: 8(4922)77-83-91 (Евгений Александрович Пучков).