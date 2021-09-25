Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерло 7 человек

25 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 177 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 53278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1666 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,8 процента из них занято (1429), свободны 237 коек.

49077 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 115 человек. За период наблюдения в области отмечено 1939 летальных случаев (+7 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 326342 жителя региона, второй – 307246.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.