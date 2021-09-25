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Здоровье25 сентября 2021 10:21

Во Владимирской области 25 сентября коронавирус выявили у 177 человек

Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как они распределились по районам региона: 59 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 5 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Александровском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 5 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 53 278 случаев заболевания (12427 сл. в г. Владимире, 5817 сл. в Муромском, 4447 сл. в Ковровском, 2802 сл. в Петушинском, 2303 сл. в Кольчугинском, 2860 сл. в Александровском, 2209 сл. в Юрьев-Польском, 6166 сл. в Гусь-Хрустальном, 755 сл. в Судогодском, 1754 сл. в Собинском, 668 сл. в г. Радужный, 1761 сл. в Киржачском, 1155 сл. в Камешковском, 1155 сл. в Гороховецком,1448 сл. в Меленковском, 2320 сл. в Вязниковском, 2238 сл. в Суздальском, 993 сл. в Селивановском).