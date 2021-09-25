Во Владимире создают виртуальный музей пожарной охраны

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

На базе пожарно-технической выставки Главного управления МЧС, расположенной в пожарно-спасательной части №3 на Соколова-Соколёнка, 10, начались работы по созданию виртуальной площадки музея. Она будет размещена на базе сайта Всероссийского добровольного пожарного общества и любой пользователь интернета может стать её посетителем.

Виртуальный музей и виртуальные экскурсии – это уникальная возможность всех посетителей сайта вдпо.рф посетить пожарно-техническую экспозицию того или иного субъекта с использованием только компьютера или мобильного телефона. Все присутствующие комнаты и экспонаты будут доступны для просмотра в любое время.

Напомним, что в этом году пожарно-техническая выставка Главного управления МЧС России по Владимирской области отметила 45 лет своего существования. Только за последние годы она пополнилась новыми экспозициями: это история пожарного добровольчества Владимирской области, история испытательной пожарной лаборатории, а также интерактивная комната «до и после пожара».

В течение нескольких месяцев после завершения съёмок будет произведена работа по подготовке виртуальной экспозиции, и она будет размещена на сайте вдпо.рф.