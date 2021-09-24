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Общество24 сентября 2021 17:52

Владимирский завод задолжал налогов на три с половиной миллионов рублей

Заплатил долги он после вмешательства государства
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирский производитель асинхронных электродвигателей полностью расплатился с налоговой задолженностью в сумме три с половиной миллиона рублей. Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем руководство общества с ограниченной ответственностью было уведомлено должным образом. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долга в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены. Организация-должник ответственно подошла к решению данного вопроса и в кратчайшие сроки погасила долг в счет государства в полном объеме.