Владимирский завод задолжал налогов на три с половиной миллионов рублей

Владимирский производитель асинхронных электродвигателей полностью расплатился с налоговой задолженностью в сумме три с половиной миллиона рублей. Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем руководство общества с ограниченной ответственностью было уведомлено должным образом. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долга в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены. Организация-должник ответственно подошла к решению данного вопроса и в кратчайшие сроки погасила долг в счет государства в полном объеме.