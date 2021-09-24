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Общество24 сентября 2021 17:47

Во Владимирской области появился первый производитель органической продукции

Он получил сертификат Роскачества
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Роскачество сертифицировало первого производителя органической продукции во Владимирской области. Им стал индивидуальный предприниматель Краснощек Р.А., теперь произведенные им органические огурцы, помидоры и лук будут продаваться в регионе под торговой маркой «Экоферма Василево». Получение органической сертификации означает, что овощи выращивались без применения пестицидов, минеральных удобрений и других агрохимикатов. Органика также хранится и транспортируется отдельно от обычной продукции, выращенной по методам индустриального сельского хозяйства. Центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества провел анализ производства на соответствие установленным органическим стандартам. Сертифицированный производитель вносится в единый государственный реестр Минсельхоза РФ и получает право маркировать продукцию специальным знаком «Органик» (белый листок на зеленом фоне). Услуга по сертификации была оказана Роскачеством на безвозмездной основе. Напомним, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут пройти бесплатную сертификации производства органической продукции до конца текущего года. Всего в реестр производителей органической продукции Минсельхоза РФ внесено более 75 производителей, выдано более ста сертификатов. Владимирская область стала 35-м регионом, в котором практикуется производство по стандартам органического сельского хозяйства.